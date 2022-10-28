اليوم.. تعرف على مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة «تواصل»، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 4 ربيع الآخر 1444 هجرية، الموافق 29 أكتوبر 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:27 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:22 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم السبت 4 ربيع الآخر 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:06
المدينة – 5:08
الرياض – 4:40
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:05
المدينة – 12:06
الرياض – 11:37
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:21
المدينة – 3:19
الرياض – 2:51
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:47
المدينة – 5:44
الرياض – 5:16
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:17
المدينة – 7:14
الرياض – 6:46