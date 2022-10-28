اليوم.. تعرف على مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة «تواصل»، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 4 ربيع الآخر 1444 هجرية، الموافق 29 أكتوبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:27 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:22 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم السبت 4 ربيع الآخر 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:06

المدينة – 5:08

الرياض – 4:40

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:05

المدينة – 12:06

الرياض – 11:37

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:21

المدينة – 3:19

الرياض – 2:51

○ موعد أذان المغرب

مكة – 5:47

المدينة – 5:44

الرياض – 5:16

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:17

المدينة – 7:14

الرياض – 6:46