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8 تدابير تقلل من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي.. تعرفي عليها
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8 تدابير تقلل من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي.. تعرفي عليها

8 تدابير تقلل من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي.. تعرفي عليها

8 تدابير تقلل من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي.. تعرفي عليها
١٢:٣٥:٣٠ ص، السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نصح أطباء ومتخصصون بـ 8 تدابير يجب اتباعها للوقاية من مرض سرطان الثدي.

ووفق الأطباء، فإن تلك العوامل هي:

1 -ممارسة النشاط البدني

2 -الإرضاع الطبيعي

3 -تناول الغذاء الصحي

4 -تجنب زيادة الوزن

5 -الإنجاب المبكر وتجنب المعالجة الهرمونية

6 -الكشف المبكر في حال وجود تاريخ عائلي

7 -الابتعاد عن تناول حبوب منع الحمل لمدة طويلة

8 -الكشف بالماموغرام كل سنتين من عمر الـ40 عامًا

أسباب الإصابة بسرطان الثدي

وفي سياق متصل، قدّمت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، عددًا من العوامل التي قد تزيد من احتمال الإصابة بهذا المرض.

-التاريخ المرضي للعائلة

-النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بسرطان الثدي

-العوامل الوراثية الجينية

-الإصابة السابقة بسرطان الثدي

-التقدم في السن

-التعرض للإشعاع

-السمنة

-بدء الدورة الشهرية في سن مبكرة

-مرحلة انقطاع الطمث بعد سن الـ55 عامًا

-إنجاب الطفل الأول في سن متأخرة

-عدم إرضاع الطفل الرضاعة الطبيعية

-من لم يسبق لها الحمل

-عدم اتباع أنماط الحياة الصحية

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