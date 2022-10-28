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بعد غرق سفينة.. الجيش السوداني يبدأ عملية تمشيط في البحر الأحمر

بعد غرق سفينة.. الجيش السوداني يبدأ عملية تمشيط في البحر الأحمر

بعد غرق سفينة.. الجيش السوداني يبدأ عملية تمشيط في البحر الأحمر
١٢:١١:٠٧ ص، السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أعلن الجيش السوداني، مساء أمس الجمعة، أنه بدأ في نشر قطع من الأسطول البحري للقيام بعمليات بحث بعد غرق سفينة تحمل علم بنما في البحر الأحمر.

وأوضح في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن القوات البحرية السودانية تباشر هذه الأيام القيام بعمليات البحث ونشر قطع من الأسطول البحري على الساحل جنوب «بورتسودان».

غرق سفينة تجارية تحمل علم دولة بنما

وأشار إلى أن تلك الخطوة تأتي على خلفية غرق سفينة تجارية تحمل علم دولة بنما قبالة الساحل السعودي خلال الأيام الماضية، حسب «سبوتنيك»

كما أوضح الجيش السوداني أن بعض الحاويات التي كانت على متن السفينة قذفت بها الأمواج إلى خط الملاحة الدولية قبالة الساحل السوداني مما قد يؤثر على حركة السفن التجارية.

الحاويات طافية على السواحل جنوب ميناء سواكن

وكشف مسؤول في ميناء سواكن السوداني، أن الحاويات الطافية على السواحل جنوب ميناء سواكن قبالة جزيرة «تلا تلا»، والتي قذفت بها الأمواج من السفينة الغارقة؛ هي عبارة عن حاويات تحمل مواد تموينية عادية، حلويات ومعلبات، ولا تسبب أي أضرار بيئية أو تعرقل حركة الملاحة.

السفينة غرقت قبالة ميناء جازان

وأكد أن هذه الحاويات من بلد المنشأ وتحمل علم بنما وكانت على سفينة احترقت وغرقت في السابع من أكتوبر الجاري، قبالة ميناء جازان، وكانت تحمل 1800 حاوية.

الكلمات الدلالية:
البحر الأحمر الجيش السوداني علم بنما غرق سفينة ميناء جازان

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