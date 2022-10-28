«ماسك» يشكل مجلس إشراف على المحتوى لمنصة تويتر

تواصل – فريق التحرير:

أعلن رجل الأعمال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تشكيل “مجلس إشراف على المحتوى” لمنصة تويتر، التي قام بشرائها.

وفي وقت سابق اليوم، قال ماسك إن منصة «تويتر» لن تكون مجانية فيما بعد للجميع.

ووجه “ماسك” حديثه للمعلنين، مشيرًا إلى أن السبب وراء شرائه لمنصة التواصل الاجتماعي الشهيرة أن تكون المنصة “مكانا مرحِّبا بالجميع”، مضيفاً أن “الكثير من وسائل الإعلام التقليدية قد غذت تلك الحالات المتطرفة المستقطبة ولبّت احتياجاتها”.

منصة «تويتر» لن تكون مجانية

وكتب «ماسك» عبر حسابه على «تويتر»: «أردت التواصل شخصياً لمشاركة حافزي في الحصول على تويتر. كان هناك الكثير من التكهنات حول سبب شرائي تويتر وما هي أفكاري حول الإعلانات والتي كان معظمها خاطئًا».

وقال ماسك: “السبب في الاستحواذ على تويتر هو أنه من المهم لمستقبل الحضارة أن تكون هناك ساحة مدنية رقمية مشتركة، حيث يمكن مناقشة مجموعة واسعة من المعتقدات بطريقة صحية، دون اللجوء إلى العنف”.

وأضاف ماسك: “هناك حالياً خطر كبير من أن تنقسم وسائل التواصل الاجتماعي إلى أقصى اليمين المتطرف وأخرى إلى أقصى اليسار، الأمر الذي يولد المزيد من الكراهية ويقسم مجتمعنا”.

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