تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام رسمية مساء اليوم الجمعة، عن مقتل شخص وإصابة 14 آخرين في تظاهرات مدينة زاهدان الإيرانية.

سقوط قتلى وجرحى برصاص قوات الأمن

وأظهرت مقاطع فيديو سقوط قتلى وجرحى برصاص قوات الأمن الإيراني في مظاهرات مدينة زاهدان، حيث تظهر المقاطع قيام المواطنين بنقل القتلى والمصابين داخل مسجد في المدينة.

وشهدت شوارع منطقة بوكان شمال غربي إيران، قيام المحتجين بغلق الشوارع بالحجارة والصخور لعرقلة تقدم قوات الأمن، حيث وثق مواطنون في زاهدان، جنوب شرقي إيران، مشاهد من استخدام الأمن للرصاص الحي في التعامل مع الاحتجاجات الواسعة في المدينة، حسب «إيران إنترناشيونال».

ارتفاع الضحايا لـ 253 شخصًا بينهم 34 دون 18عامًا

وكشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن عدد ضحايا الاحتجاجات في إيران أرتفع إلى ما لا يقل عن 253 شخصًا، بينهم 34 دون 18 عامًا.

هذه الإحصاءات من 21 محافظة

وأضافت المنظمة أن هذه الإحصاءات من 21 محافظة فقط، وكانت أعلى نسبة في عدد القتلى في محافظات بلوشستان ومازندران وطهران وكردستان وكيلان، على الترتيب.

قوات الأمن الإيرانية تطلق النار على المتظاهرين

وبالتزامن مع احتجاجات زاهدان خرجت مدينة سراوان وإيرانشهر في محافظة بلوشستان للتظاهر والاحتجاج، حيث قامت قوات الأمن الإيرانية بإطلاق النار على المحتجين في محاولة لتفريقهم.

في الوقت نفسه، أفادت وكالة رويترز، بأن الولايات المتحدة وألبانيا ستعقدان اجتماعا غير رسمي في مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء المقبل لمناقشة الاحتجاجات الواسعة في إيران.