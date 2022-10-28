كارثة تهدد البشرية.. اكتشاف نهر مختبئ تحت الغطاء الجليدي في أنتاركتيكا

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أعلن علماء، عن اكتشاف نهرا أطول من نهر التايمز تحت الصفيحة الجليدية في القطب الجنوبي، ما قد يؤدي إلى تسريع فقدان الجليد مع ارتفاع درجة حرارة المناخ، وهو ما قد يتسبب في كارثة مناخية.

ووفق صحيفة «الديلي ميل»، تم توثيق الممر المائي البالغ طوله 286 ميلا (460 كم) لأول مرة من قبل باحثين في إمبريال كوليدج لندن ومؤسسات دولية أخرى.

ويجمع النهر المكتشف حديثًا المياه من منطقة بحجم ألمانيا وفرنسا مجتمعين، ويؤثر بشكل كبير على تدفق وانصهار الجليد في القارة، بحسب موقع “روسيا اليوم”.

النهر سيزيد من فقدان الجليد

ويخشى العلماء من أن النهر سيزيد من فقدان الجليد من قاعدة الصفيحة إذا أدى تغير المناخ إلى تفاقم الذوبان على السطح.

ويقع هذا النهر في منطقة يتعذر الوصول إليها إلى حد كبير ولم يتم دراستها جيدا، والتي تشتمل على الجليد من كل من شرق وغرب القطب الجنوبي، وتصل إلى بحر Weddell.

ويظهر في البحر تحت الجرف الجليدي العائم – نهر جليدي يمتد من الأرض وهو عائم بدرجة كافية لتطفو على مياه المحيط.

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