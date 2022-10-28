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شاهد.. هطول أمطار خفيفة على حبران مع بروق سحابة جبة شمال حائل
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شاهد.. هطول أمطار خفيفة على حبران مع بروق سحابة جبة شمال حائل

شاهد.. هطول أمطار خفيفة على حبران مع بروق سحابة جبة شمال حائل

شاهد.. هطول أمطار خفيفة على حبران مع بروق سحابة جبة شمال حائل
١٢:٣٩:٤٠ ص، السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شهد غرب مدينة حبران مساء أمس الجمعة، هطول أمطار خفيفة مع بروق سحابة جبة شمال منطقة حائل.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة، مع بروق سحابة بحائل في أمكان مختلفة.

كما تساقطت كميت غزيرة من الأمطار التي أدت إلى جريان السيول والأودية في جزر فرسان بمنطقة جازان جنوب المملكة.

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سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة

في الوقت نفسه، نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, مشيرًا إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة السابعة مساءً.

استمرار الحالة المطرية خاصة على المرتفعات

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية، حيث تتعرض مناطق جنوب المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول والشعاب، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

الكلمات الدلالية:
أمطار خفيفة الأرصاد بروق سحابة جبة حائل حالة الطقس

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