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عطل عالمي يضرب فيسبوك وانستجرام وواتس آب

عطل عالمي يضرب فيسبوك وانستجرام وواتس آب

عطل عالمي يضرب فيسبوك وانستجرام وواتس آب
١١:٣٠:٤٨ م، الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

ضرب عطلا محدودا منصة فيسبوك منذ قليل، وفق مصادر متطابقة، حيث اشتكى الملايين من عطل عالمي يضرب فيسبوك وانستجرام وواتس آب.

من جانيه، سجل موقع الويب «Down Dentector» الذي يراقب انقطاع الخدمة على المواقع الشهيرة، ارتفاعًا حادًا حيث سجل عدد كبير من الأشخاص وجود مشكلة، بينما لم يذكر الموقع أي تفاصيل عن عُطل «الفيسبوك».

تعطل واتساب

يأتي ذلك بعد 3 أيام من توقف تطبيق واتساب عن العمل بشكل مفاجئ حول العالم، إذ اشتكي مستخدمو التطبيق من تعطل خدمة التراسل الفوري واتساب، بما في ذلك إيطاليا وبريطانيا ومصر وعدد آخر من الدول.

وفي وقت سابق اليوم، حذر المسؤول عن الخدمات الرقمية وتنظيم الإنترنت في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك المالك الجديد لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن الالتزام بالقوانين الأوروبية.

وقال “بريتون” عبر حسابه في تويتر، ردًا على تغريدة ماسك “تم تحرير العصفور”، “في أوروبا، الطائر سوف يطير وفقًا لقوانين وقواعد الاتحاد الأوروبي”.

وكان “ماسك” قد لمّح إلى الخط الذي سيمشي عليه ويتبعه في إدارة تويتر بعد أن استحوذ رسميًا على المنصة، مساء أمس الخميس.

وفي أول تغريدة له بعد أن أضحى رسميًا مالكًا للمنصة، كتب ماسك على حسابه “تم تحرير العصفور”.

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