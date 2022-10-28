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«الدفاع الروسية»: تدريب 218 ألف جندي استعدادًا لإرسالهم لأوكرانيا
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«الدفاع الروسية»: تدريب 218 ألف جندي استعدادًا لإرسالهم لأوكرانيا

«الدفاع الروسية»: تدريب 218 ألف جندي استعدادًا لإرسالهم لأوكرانيا

«الدفاع الروسية»: تدريب 218 ألف جندي استعدادًا لإرسالهم لأوكرانيا
١٢:١٥:٢٥ ص، السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن ما لا يقل عن 218 ألف جندي من الذين تم استدعاؤهم ، يجري تدريبهم استعدادا لإرسالهم للقتال.

روسيا تدفع بـ 82 ألف جندي إلى مناطق المعارك

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويخو، أنه تم اكتمال تعبئة 300 ألفا من جنود الاحتياط.

وأكد الوزير أنه أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بانتهاء عملية التعبئة الجزية وإرسال 82 ألف من المجندين إلى مناطق المعارك.

يوتين: المحاولات الغربية لتدمير روسيا فشلت

فيما أصدر بوتين توجيهات لوزير الدفاع بالانتهاء في أسرع وقت من عملية تطوير القوات المسلحة الروسية، مؤكدًا أن المحاولات الغربية لتدمير الاقتصاد الروسي فشلت، مشيرًا إلى أن تزويد كوريا الجنوبية أوكرانيا بالأسلحة سيعمل على تدمير العلاقة مع سول.

البنتاجون: روسيا تشكل تهديدات خطيرة على أمريكا

من ناحية أخرى، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية أن واشنطن لديها معلومات تثبت أن روسيا حاولت الحصول على تكنولوجيا مضادة للأقمار الصناعية، مؤكدة أن روسيا تشكل تهديدات خطيرة على الولايات المتحدة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو قررت توقيف 70 سفينة أوكرانية في البحر الأسود لأنها لم تمتثل لقواعد الملاحة البحرية.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا التعبئة العسكرية بوتين تدريبات عسكرية روسيا

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