الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. هطول أمطار خفيفة على حبران مع بروق سحابة جبة شمال حائل
مقتل شخص وإصابة 14 آخرين في تظاهرات مدينة زاهدان الإيرانية
8 تدابير تقلل من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي.. تعرفي عليها
اليوم.. تعرف على مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة
«الدفاع الروسية»: تدريب 218 ألف جندي استعدادًا لإرسالهم لأوكرانيا
المحتجون يغلقون الشوارع بالحجارة والصخور لعرقلة تقدم الشرطة في إيران

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

المحتجون يغلقون الشوارع بالحجارة والصخور لعرقلة تقدم الشرطة في إيران

المحتجون يغلقون الشوارع بالحجارة والصخور لعرقلة تقدم الشرطة في إيران

المحتجون يغلقون الشوارع بالحجارة والصخور لعرقلة تقدم الشرطة في إيران
١٢:١٤:٢٠ ص، السبت، ٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

شهدت شوارع منطقة بوكان شمال غربي إيران أمس الجمعة، قيام المحتجين بغلق الشوارع بالحجارة والصخور لعرقلة تقدم قوات الأمن.

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فقد خرج متظاهرون في مدينة “مياندوآب”، شمال غربي إيران، في تجمعات احتجاجية مسائية، وهتفوا ضد النظام مطالبين بالحرية لإيران.

مظاهرات ليلية هادرة في مناطق مختلفة

فيما نزل المتظاهرون في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان، إلى الشوارع ليلا مرددين هتاف: «الموت للديكتاتو»، بعد إغلاقهم لعدد من الشوارع، بالتزامن مع مظاهرة ليلية في منطقة «تهرانسر» بالعاصمة طهران، مشعلين النار في الإطارات ويغلقون بعض الطرق.

هجوم وإطلاق نار من قبل القوات الأمنية

وأظهر مقطع فيديو، هجوم وإطلاق نار من قبل القوات الأمنية الإيرانية مساء أمس الجمعة على المحتجين في مدينة مياندوآب في محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران.

وأشارت إلى أن منظمة مراسلون بلا حدود، إلى عقوبات إيران ضد وسائل الإعلام الإيرانية في الخارج، وأدانت جهود النظام الإيراني لإسكات وسائل الإعلام هذه.

وأفادت وكالة رويترز، بأن الولايات المتحدة وألبانيا ستعقدان اجتماعا غير رسمي في مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء المقبل لمناقشة الاحتجاجات الواسعة في إيران.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. حملة «طيّر عمامة الملالي» تنتشر في جميع أنحاء إيران

الكلمات الدلالية:
احتجاجات إيران الحجارة طهران مدينة مياندوآب مظاهرات ضخمة

مواد ذات صلة

المزيد
قريباً.. افتتاح أقسام نسائية للأحوال المدنية في «دومة الجندل وطبرجل»

قريباً.. افتتاح أقسام نسائية للأحوال المدنية في «دومة الجندل وطبرجل»

٠٢:١٥ ص، الأربعاء، ١٧ أغسطس ٢٠١٦
العثور على جثة عامل مقتولاً في موقع عمله بـ تيماء

العثور على جثة عامل مقتولاً في موقع عمله بـ تيماء

٠٨:٢٣ م، الخميس، ٠٨ يناير ٢٠١٥
بورما تسحب 300 ألف بطاقة هوية من المسلمين الروهنجيا

بورما تسحب 300 ألف بطاقة هوية من المسلمين الروهنجيا

١٢:٣٧ ص، الجمعة، ٠١ مايو ٢٠١٥
قريباً.. «التعليم» تطلق بوابة إلكترونية للتوظيف وربط جهات العمل بالمبتعثين

قريباً.. «التعليم» تطلق بوابة إلكترونية للتوظيف وربط جهات العمل بالمبتعثين

٠٥:٥١ م، الخميس، ١٣ أبريل ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *