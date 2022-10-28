المحتجون يغلقون الشوارع بالحجارة والصخور لعرقلة تقدم الشرطة في إيران

تواصل – فريق التحرير:

شهدت شوارع منطقة بوكان شمال غربي إيران أمس الجمعة، قيام المحتجين بغلق الشوارع بالحجارة والصخور لعرقلة تقدم قوات الأمن.

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فقد خرج متظاهرون في مدينة “مياندوآب”، شمال غربي إيران، في تجمعات احتجاجية مسائية، وهتفوا ضد النظام مطالبين بالحرية لإيران.

مظاهرات ليلية هادرة في مناطق مختلفة

فيما نزل المتظاهرون في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان، إلى الشوارع ليلا مرددين هتاف: «الموت للديكتاتو»، بعد إغلاقهم لعدد من الشوارع، بالتزامن مع مظاهرة ليلية في منطقة «تهرانسر» بالعاصمة طهران، مشعلين النار في الإطارات ويغلقون بعض الطرق.

هجوم وإطلاق نار من قبل القوات الأمنية

وأظهر مقطع فيديو، هجوم وإطلاق نار من قبل القوات الأمنية الإيرانية مساء أمس الجمعة على المحتجين في مدينة مياندوآب في محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران.

وأشارت إلى أن منظمة مراسلون بلا حدود، إلى عقوبات إيران ضد وسائل الإعلام الإيرانية في الخارج، وأدانت جهود النظام الإيراني لإسكات وسائل الإعلام هذه.

وأفادت وكالة رويترز، بأن الولايات المتحدة وألبانيا ستعقدان اجتماعا غير رسمي في مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء المقبل لمناقشة الاحتجاجات الواسعة في إيران.

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