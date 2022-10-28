ثورة تكنولوجية.. «شاومي» تطرح هاتفًا ذكيًا يشحن في أقل من 10 دقائق

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في ثورة تكنولوجية جديدة، كشفت شركة “شاومي” الصينية، اليوم الجمعة، عن أحدث تشكيلة هواتف ذكية لها “ريدمي نوت 12″، ‏والتي تتضمن هاتفا يتسم بفترة شحن قياسية غير مسبوقة.

والهاتف الجديد “ريدمي نوت 12 ديسكافيري إديشن” يتمتع بقدرة هائلة تصل إلى 210 وات “هايبر تشارج”، وفق وكالة “سبوتنيك”.

ويتم التحكم في هذه الميزة من خلال 3 شرائح شحن سريعة بقوة 100 وات، والتي تقوم بشحن بطارية الهاتف التي تبلغ قوتها 4300 مللي أمبير في الساعة بالكامل خلال 9 دقائق فقط، وفقا لبيان رسمي من “شاومي”.

أقصر فترة شحن

وتراوحت أقصر فترة شحن في الهواتف الذكية سابقا بين 30 و15 دقيقة.

ويتسم هاتف “شاومي” بشاشة “أوليد” مقاسها 6.67 بوصة، وكاميرا رئيسية بدقة 200 ميغا بيكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميغا بيكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميغا بيكسل، وكاميرا لالتقاط الصور “السيلفي” بدقة 16 ميغا بيكسل.

وسيتم طرح هاتف “ريدمي نوت 12 ديسكافيري” بسعر 330 دولار أمريكي، وهناك فرصة جيدة لأن تشق هذه التشكيلات الجديدة من هواتف “شاومي” الذكية طريقها إلى الأسواق الدولية لاحقا.

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