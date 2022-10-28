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شروط التقديم.. وظائف شاغرة بمدينة الملك فهد الطبية للعمل في الرياض
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شروط التقديم.. وظائف شاغرة بمدينة الملك فهد الطبية للعمل في الرياض

شروط التقديم.. وظائف شاغرة بمدينة الملك فهد الطبية للعمل في الرياض

شروط التقديم.. وظائف شاغرة بمدينة الملك فهد الطبية للعمل في الرياض
١٠:١٢:٣٥ م، الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية، «عضو التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى»، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

– اختصاصي اداري أول

* المؤهلات والخبرات:

1 – بكالوريوس خبرة أربع سنوات في مجال (الجودة الشاملة).

 2 – التخصص المطلوب:

أ –  إدارة أعمال.

ب – إدارة الرعاية الصحية.

ج – إدارة المستشفيات.

د – إدارة الجودة.

هـ – إدارة المشاريع.

* طريقة التقديم:

– أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 27 أكتوبر 2022م.

– وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
التجمع الصحي الرياض مدينة الملك فهد الطبية وظائف شاغرة

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