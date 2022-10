الاتحاد الأوروبي يحذر «ماسك» بعد تغريدة «تم تحرير العصفور»

تواصل – فريق التحرير:

حذر المسؤول عن الخدمات الرقمية وتنظيم الإنترنت في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك المالك الجديد لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن الالتزام بالقوانين الأوروبية.

وقال “بريتون” عبر حسابه في تويتر، ردًا على تغريدة ماسك “تم تحرير العصفور”، “في أوروبا، الطائر سوف يطير وفقًا لقوانين وقواعد الاتحاد الأوروبي”.

وكان “ماسك” قد لمّح إلى الخط الذي سيمشي عليه ويتبعه في إدارة تويتر بعد أن استحوذ رسميًا على المنصة، مساء أمس الخميس.

وفي أول تغريدة له بعد أن أضحى رسميًا مالكًا للمنصة، كتب ماسك على حسابه “تم تحرير العصفور”.

وحصدت تغريدة “ماسك” المقتضبة على حسابه الذي يتابعه أكثر من 100 مليون مستخدم، آلاف التعليقات من جميع أنحاء العالم.

وتساءل بعض المغردين عن عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى المنصة، فيما طالب آخرون بوضع زر “عدم الإعجاب dislike”.

في سياق آخر، أفادت مصادر مطلعة أن أغنى أغنياء العالم ينوي تولي منصب المدير التنفيذي في تويتر، وسيمنع إيقاف حسابات المستخدمين بشكل دائم من الآن فصاعدًا.

