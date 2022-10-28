غدًا.. إضراب عمال صناعة الصلب في ألمانيا بسبب أزمة الطاقة

تواصل – وكالات:

أعلن عمال صناعة الصلب الألمان، تنظيم إضراب يوم غد السبت، بعد جولة ثالثة من المفاوضات مع أرباب العمل لم تحقق النتائج المتوقعة، من حيث الدعم المالي على خلفية أزمة الطاقة في البلاد.

إضراب 500 مصنع وورشة في ألمانيا

وذكر الموقع الإلكتروني للنقابة العمالية لصناعة الصلب في ألمانيا، أنه من المتوقع أن يغطي الإضراب الذي سيبدأ منتصف الليل من الجمعة إلى السبت، أكثر من 500 مصنع وورشة عمل في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح أن سبب استياء النقابة العمالية يرجع إلى عدم وجود مقترحات ملموسة من أرباب العمل بعد ثلاث جولات من المفاوضات، حسب «سبوتنيك».

دفع 3000 يورو لمدة 30 شهرًا مقدمًا

وأشار إلى أن الخطوة الوحيدة من جانب الشركات هي عرض تعويض عن الخسائر التضخمية من خلال دفع 3000 يورو لمدة 30 شهرًا مقدمًا، حيث سيتعين على النقابة التخلي عن المزيد من المطالب والانتظار نظريًا فقط لزيادة الرواتب.

وكشف البيت الأبيض، أن واشنطن تعمل على مساعدة أوروبا من أجل معالجة مسألة أمن الطاقة، معربًا عن قلقه بشأن أمن الطاقة في أوروبا في المستقبل، مع اقتراب فصل الشتاء، مؤكدًا أن حرب بوتين تضغط على أوروبا وباقي العالم والولايات المتحدة بدءًا من الوقود وحظر تصدير الحبوب.

بولندا: روسيا دولة إرهابية

في الوقت نفسه، اعتمد البرلمان البولندي قرارًا يعتبر روسيا دولة إرهابية، ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في أوكرانيا.