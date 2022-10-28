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«نزاهة»: أكثر من 500 مليون ريال ضُبطت في قضية رئيس جامعة الملك عبدالعزيز (فيديو)

«نزاهة»: أكثر من 500 مليون ريال ضُبطت في قضية رئيس جامعة الملك عبدالعزيز (فيديو)

«نزاهة»: أكثر من 500 مليون ريال ضُبطت في قضية رئيس جامعة الملك عبدالعزيز (فيديو)
٠٩:٣٩:٠٥ م، الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والمتحدث الرسمي أحمد الحسين: إن أكثر من 500 مليون ريال ضُبطت في قضية رئيس جامعة الملك عبد العزيز.

وأوضح في تصريحات لـ «العربية»، أن هناك أكثر من 100 مليون ريال تم اختلاسها بالإضافة إلى مبالغ أخرى متفرقة يبلغ مجموعها حوالي 500 مليون ريال.

كل من يتعدى على المال العام سيكون عرضة للمسائلة

وأكد أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اتخذت الإجراءات التحفظية اللازمة، لمنع التصرف في هذه الأموال تمهيدًا لاستعادتها إلى خزينة الدولة في أقرب وقت، لافتًا إلى أهمية المال العام وحمايته من التعدي، وأن كل من يتعدى على المال العام سيكون عرضة للمسائلة والعقاب.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر، أمس الخميس، ثلاثة أوامر ملكية، حيث تم تعيين الأمير فهد بن محمد محافظًا للخرج بالمرتبة الممتازة، والدكتور هشام آل الشيخ مساعدًا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.

اختلاس واستغلال نفوذ وغسل أموال

وأمس، صدر أمر ملكي بإعفاء الدكتور عبدالرحمن اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه، لجرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، والاختلاس من أموال جامعة الملك عبدالعزيز، وغسل الأموال والتزوير.

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الكلمات الدلالية:
اختلاس اعبدالرحمن اليوبي المال العام رئيس جامعة الملك عبدالعزيز نزاهة

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