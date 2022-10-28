الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
الاتحاد الأوروبي يحظر بيع سيارات البنزين والديزل ابتداءً من 2035
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الاتحاد الأوروبي يحظر بيع سيارات البنزين والديزل ابتداءً من 2035

الاتحاد الأوروبي يحظر بيع سيارات البنزين والديزل ابتداءً من 2035

الاتحاد الأوروبي يحظر بيع سيارات البنزين والديزل ابتداءً من 2035
١٠:١١:٥٦ م، الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال الاتحاد الأوروبي إنه توصل لاتفاق بشأن قانون يحظر فعليًا بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل ابتداءً من عام 2035.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن المفاوضين من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية اتفقوا على ضرورة أن تخفض شركات صناعة السيارات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 100% بحلول عام 2035.

القانون يجعل من المستحيل بيع مركبات جديدة

وأشارت إلى أن هذا القانون يجعل من المستحيل بيع مركبات جديدة تعمل بالوقود الأحفوري في التكتل الذي يضم 27 دولة، موضحة أن ذلك يهدف إلى تسريع التحول إلى السيارات الكهربائية ومكافحة تغير المناخ.

وأضافت أن الاتفاق يتضمن أيضًا خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 55% بالنسبة للسيارات الجديدة المباعة بداية من عام 2030 مقارنة بمستويات 2021، وهو ما يزيد كثيراً على الهدف الحالي المتمثل في خفض الانبعاثات 37.5% بحلول ذلك الوقت.

ويمثل القانون، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية لأول مرة العام الماضي، ركيزة أساسية في حزمة أوسع من تدابير الاتحاد الأوروبي لتحقيق أهداف الاتحاد لمكافحة تغير المناخ.

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الاتحاد الأوروبي السيارات الأوروبية السيارات العاملة بالبنزين وقف تصنيع السيارات العاملة بالبنزين

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