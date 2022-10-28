عاجل.. «الأمن العام» يُحذر من التعامل مع هذه المواقع المشبوهة

تواصل – فريق التحرير:

في بيان عاجل، حذرت وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام من التعامل مع المواقع المشبوهة.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه يحذر من التعامل مع المواقع المشبوهة، والتي تدّعي تقديم خدمات إلكترونية لغرض استغلال بيانات المستخدمين.

وأضاف حساب «الأمن العام»، أنه يطالب الجميع بضرورة الاهتمام بالإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية عن طريق:

1 – مراجعة أقرب مركز شرطة.

2 – التواصل عبر تطبيق «كلنا أمن».

3 – الاتصال على رقم «911» في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة.

4 – الاتصال على رقم «999» في جميع مناطق المملكة.

هذه الأماكن يحظر فيها تركيب كاميرات المراقبة الأمنية

في الوقت نفسه، نشر “الأمن العام” إنفوجرافًا يوضح الأماكن التي يحظر فيها تركيب كاميرات المراقبة الأمنية، وهي:

1 – داخل غرف الكشف الطبي والتنويم والعلاج الطبيعي

2 – غرف إجراء العمليات الطبية والأماكن الخاصة

3 – غرف تبديل الملابس ودورات المياه والصالونات والأندية النسائية

4 – الوحدة السكنية في مرافق الإيواء السياحي.

يدخل حيز التنفيذ بعد 180 يومًا

وأوضح أن اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، نصت على أنه سيدخل حيز التنفيذ بعد 180 يومًا.

ونشرت الجريدة الرسمية للمملكة “أم القرى”، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء المتعلق بالموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، كما نشرت الجريدة اللائحة التنفيذية للقرار.

وقالت اللائحة إن نظام كاميرات المراقبة يعمل به بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، على أن هناك 22 موقعًا ملزمًا بكاميرات المراقبة الأمنية، منها المساكن والأندية والنقل العامـ إضافة على عدة غرامات من بينها 20 ألفًا غرامة نشر أو نقل التسجيلات أو إتلافها و5000 لعدم الاحتفاظ بها.

اقرأ أيضًا:

توجيه عاجل من “الأمن العام” لضيوف الرحمن بشأن اصطحاب الأطفال للحرم