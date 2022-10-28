الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
«نزاهة»: هذه هي العقوبات التي تنتظر رئيس جامعة الملك عبدالعزيز (فيديو)
«نزاهة»: أكثر من 500 مليون ريال ضُبطت في قضية رئيس جامعة الملك عبدالعزيز (فيديو)
لا حصانة لأحد.. محطات تاريخية في رحلة المملكة لمكافحة الفساد (فيديو)
«جوجل» تكشف عن موعد وقف دعم Chrome على أنظمة ويندوز القديمة
عاجل.. «الأمن العام» يُحذر من التعامل مع هذه المواقع المشبوهة
«الخارجية الصينية»: العلاقات مع الولايات المتحدة تمر بـ«منعطف حاسم»

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاجل.. «الأمن العام» يُحذر من التعامل مع هذه المواقع المشبوهة

عاجل.. «الأمن العام» يُحذر من التعامل مع هذه المواقع المشبوهة

عاجل.. «الأمن العام» يُحذر من التعامل مع هذه المواقع المشبوهة
٠٩:٠٢:١٠ م، الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

في بيان عاجل، حذرت وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام  من التعامل مع المواقع المشبوهة.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه يحذر من التعامل مع المواقع المشبوهة، والتي تدّعي تقديم خدمات إلكترونية لغرض استغلال بيانات المستخدمين.

وأضاف حساب «الأمن العام»، أنه يطالب الجميع بضرورة الاهتمام بالإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية عن طريق:

1 – مراجعة أقرب مركز شرطة.

2 – التواصل عبر تطبيق «كلنا أمن».

3 – الاتصال على رقم «911» في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة.

4 – الاتصال على رقم «999» في جميع مناطق المملكة.

هذه الأماكن يحظر فيها تركيب كاميرات المراقبة الأمنية

في الوقت نفسه، نشر “الأمن العام” إنفوجرافًا يوضح الأماكن التي يحظر فيها تركيب كاميرات المراقبة الأمنية، وهي:

1 – داخل غرف الكشف الطبي والتنويم والعلاج الطبيعي

2 – غرف إجراء العمليات الطبية والأماكن الخاصة

3 – غرف تبديل الملابس ودورات المياه والصالونات والأندية النسائية

4 – الوحدة السكنية في مرافق الإيواء السياحي.

يدخل حيز التنفيذ بعد 180 يومًا

وأوضح أن اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، نصت على أنه سيدخل  حيز التنفيذ بعد 180 يومًا.

ونشرت الجريدة الرسمية للمملكة “أم القرى”، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء المتعلق بالموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، كما نشرت الجريدة اللائحة التنفيذية للقرار.

وقالت اللائحة إن نظام كاميرات المراقبة يعمل به بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، على أن هناك 22 موقعًا ملزمًا بكاميرات المراقبة الأمنية، منها المساكن والأندية والنقل العامـ إضافة على عدة غرامات من بينها 20 ألفًا غرامة نشر أو نقل التسجيلات أو إتلافها و5000 لعدم الاحتفاظ بها.

اقرأ أيضًا:

توجيه عاجل من “الأمن العام” لضيوف الرحمن بشأن اصطحاب الأطفال للحرم

الصورة

الكلمات الدلالية:
الأمن العام الجرائم المعلوماتية المواقع المشبوهة تحذير عاجل

مواد ذات صلة

المزيد
598 مليار دولار.. تحويلات العاملين بدول الخليج في 5 سنوات

598 مليار دولار.. تحويلات العاملين بدول الخليج في 5 سنوات

٠٢:٢٥ م، الثلاثاء، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
إيداع مكافأة الشهرين في حسابات ذوي الاحتياجات الخاصة

إيداع مكافأة الشهرين في حسابات ذوي الاحتياجات الخاصة

٠٢:٠١ م، الأحد، ١٥ فبراير ٢٠١٥
التربية: «الإقامة فصلين» شرط لقبول غير السعوديين بالمدارس الحكومية

التربية: «الإقامة فصلين» شرط لقبول غير السعوديين بالمدارس الحكومية

٠٨:٢٦ ص، الخميس، ١١ ديسمبر ٢٠١٤
بدءاً من الاثنين.. نقل رحلات الخطوط السعودية الداخلية لـ«الصالة 5» بمطار الرياض

بدءاً من الاثنين.. نقل رحلات الخطوط السعودية الداخلية لـ«الصالة 5» بمطار الرياض

٠١:٥٨ م، السبت، ٢٠ أغسطس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *