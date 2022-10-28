«جوجل» تكشف عن موعد وقف دعم Chrome على أنظمة ويندوز القديمة

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كشفت شركة “جوجل” عن الموعد الذي ستتوقف فيه عن دعم متصفح Chrome الذي يعمل مع بعض إصدارات أنظمة ويندوز القديمة.

وقالت الشركة إنها ستتوقف عن تقديم الدعم التقني لمتصفح Chrome الذي يعمل مع أنظمة ويندوز-7 وويندوز-8.1 اعتبارًا من 7 فبراير 2023.

وأشارت إلى أن متصفح Chrome سيبقى عاملاً مع تلك الأنظمة، لكنه لن يحصل على الدعم التقني وتحديثات الأمان اعتبارًا من التاريخ المذكور.

التحديث إلى ويندوز 10 مطلوب

وتبعًا للشركة فإن المستخدمين الراغبين بالحصول على الدعم التقني لمتصفح Chrome يجب عليهم الحصول على نسخة “ويندوز-10″والنسخ الأحدث منها وتحديث نسخة المتصفح أيضًا.

يذكر أن مايكروسوفت كانت قد أطلقت نظام “ويندوز-7” منذ العام 2009، وألغت الدعم التقني له عام 2020، وبالرغم من ذلك فإن هذا النظام ما يزال يعمل على أكثر من 100 مليون حاسب تبعًا لإحصائيات السنة الماضية.

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