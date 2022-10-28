«المملكة القابضة» ثاني أكبر المساهمين في «تويتر».. والحمادي: خطوة ذكية وإيجابية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وصف المختص التقني، عبدالعزيز الحمادي، وجود شركة سعودية في منصة “تويتر” الخاصة الجديدة بعد استحواذ إيلون ماسك عليها بالخطوة الذكية والإيجابية.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية” أن الشبكة سيكون لها مستقبل كبير في صناعة المستقبل العالمي، وهي خطوة ذكية من شركة المملكة القابضة.

7 مليارات ريال إلى شركة تويتر

كان الأمير الوليد بن طلال أعلن في بيان، إنهاء تحويل حصته وحصة شركة “المملكة القابضة” في أسهم تويتر الحالية بقيمة 7 مليارات ريال أو 1.89 مليار دولار إلى شركة تويتر الخاصة الجديدة، ليكونا بذلك ثاني أكبر المساهمين في الشركة بعد إيلون ماسك.

وبعد إعلان ماسك نيته شراء منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة، أعرب رئيس شركة “المملكة القابضة” عن ثقته في دفع وتعظيم “ماسك” إمكانات تويتر الكبيرة، مشيراً إلى التواصل معه ووصفه بـ”الصديق الجديد”.

وقال الأمير الوليد بن طلال في تغريدة نشرها في مايو الماضي، إنه سيحتفظ بحصته البالغة نحو 1.9 مليار دولار في تويتر وينضم لرحلة تويتر “المثيرة”.

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