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تعرف على جهود محافظة جدة في منع العمالة المخالفة وممارسة البيع العشوائي (فيديو)
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تعرف على جهود محافظة جدة في منع العمالة المخالفة وممارسة البيع العشوائي (فيديو)

تعرف على جهود محافظة جدة في منع العمالة المخالفة وممارسة البيع العشوائي (فيديو)

تعرف على جهود محافظة جدة في منع العمالة المخالفة وممارسة البيع العشوائي (فيديو)
٠٨:٣٤:١٢ م، الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في عقب إعادة تنظيم أحياء جدة، انتشرت مخالفات تمارسها العمالة بالبيع العشوائي وتواجد البسطات غير النظامية.

وحسب «الإخبارية»، فبعد أن تم إزالة 32 حيًا في جدة والتي كان يغلب عليها طابع المشهد غير الحضاري الفاقد لمبدأ جودة الحياة،  والتي تسعى الحكومة لتطويرها حتى تواكب التطلعات.

وتعود بعض العمالة السائبة وغير النظامية لإعادة مشاهد عشوائية للواجهة مرة أخرى في الأحياء التنظيمية، وكأن لسان الحال يقول: «كفى ويكفي».

من ناحيتها، أعلنت أمانة محافظة جدة أنها تواصل جهودها الرقابية من خلال 16 بلدية فرعية، وأنه من ضمن هذه الأعمال، مكافحة الباعة الجائلين، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

 

إتلاف نحو 60 عربة وبسطة ومصادرة 50 طنًا من المواد الغذائية

وأوضحت أنه تم خلال الثلاثة أشهر الماضية، مصادرة وإتلاف نحو 60 عربة وبسطة، ومصادرة 50 طنًا من المواد الغذائية المعروضة للبيع العشوائي.

وفي فيديو لـ «الإخبارية»، أكدت أن عين الرقيب يبدو أنها غافلة عن هذه المشكلة التي باتت مستعصية ومزمنة، ولا يوجد حل نهائي لها، حيث تتشكل البسطات العشواية والأسواق غير المنظمة داخل الأحياء، إلى جانب تجمعات العمالة المخالفة التي قد تشكل خطرًا في هيكلة المكان.

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أمانة جدة الأسواق العشوائية البيع العشوائي العمالة المخالفة جدة

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