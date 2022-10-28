الحربي: الزكاة تتيح لمكلفي الحسابات طلب تطبيق لائحة الجباية للسنوات المالية قبل 2019

تواصل – فريق التحرير:

قال متحدث هيئة الزكاة والضربية والجمارك، حمود الحربي، إن الزكاة تتيح لمكلفي الحسابات طلب تطبيق لائحة الجباية للسنوات المالية قبل 2019.

وأضاف “الحربي” خلال لقاء له على قناة “الإخبارية”: أن الهدف منه هو دعم المكلفين والوصول الى وعاء زكوي يتناسب مع الزكاة المستحقة للوصول إلى وعاء واضح جدًا وذكي.

وتابع: “الهيئة تؤمن بأن القطاع الخاص بحاجة إلى الدعم”.

4 شروط لقبول طلب المكلف للاستفادة من أحكام اللائحة

وفي بيان سابق، حددت الهيئة عددًا من الشروط لقبول طلب المكلف للاستفادة من أحكام اللائحة، يأتي من أبرزها:

1- تقديم المكلف طلب للهيئة خلال (60) يومًا من تاريخ صدور القرار.

2- أن يرفق بطلبه إقرارًا زكويًا وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7 رجب 1440هـ.

3- ألا يعدل المكلف بعد سريان القرار إقراره المرتبط بالسنة المالية محل التطبيق.

4- ألا يكون قرار الهيئة المرتبط بالسنة المالية محل التطبيق محصنًا بمضي المدة النظامية للاعتراض، أو صدر به قرار أو حكم نهائي واجب النفاذ.

اقرأ أيضًا:

للباحثين عن وظائف في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.. رابط التقديم