بالفيديو.. حملة «طيّر عمامة الملالي» تنتشر في جميع أنحاء إيران

تواصل – فريق التحرير:

مع استمرار وتوسع الاحتجاجات الضخمة في جميع أنحاء إيران، انتشرت حملة «طيّر عمامة الملالي» في مناطق مختلف من البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام المحتجين بدفع عمائم الملالي الذين يظهرون في شوارع العاصمة طهران ومدن مختلفة، وإسقاطها على الأرض في مشهد مذل ومتكرر لرموز النظام الإيراني والحوزات الشيعية.

الملالي باتوا منهمكين بالتقاط عمائمهم من الأرض

وكشفت «إيران إنترناشيونال»، أن الملالي في الشوارع باتوا منهمكين بالتقاط عمائمهم المُسقَطة على الأرض وبشكل يومي، وسط استمرار خروج آلاف الإيرانيين في مظاهرات بعدة مدن ومحافظات تنديدًا بقمع الأجهزة الأمنية وقتلها للمتظاهرين السلميين.

الحرس الثوري يقتل متظاهرًا أثناء اعتقاله

وأكدت أن الشاب مهرشاد شهيدي، توفي أثناء اعتقاله من قبل استخبارات الحرس الثوري في مدينة أراك، وسط إيران، بعد تعرضه لضربة بهراوة على الرأس، حيث أكد أقاربه أن النظام مارس ضغوطًا على أهله لإعلان أن وفاته جاءت بسبب نوبة قلبية من شدة الخوف، وليس بضربة في الرأس.

عقوبات أمريكية على مؤسسة «15 خرداد»

في الوقت نفسه، قررت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على مؤسسة «15 خرداد»، إحدى المؤسسات الاقتصادية التي يشرف عليها المرشد الإيراني، علي خامنئي، والتي كانت قد حددت مكافأة لقتل الكاتب البريطاني، سلمان رشدي، بعد فتوى الخميني بإهدار دمه.

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