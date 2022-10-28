خبير أعطال السيارات: لا يوجد زيت قابل للاستهلاك حتى 10 آلاف كيلو (فيديو)

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قال خبير أعطال السيارات، خالد بن علي، إنه لا يوجد زيت على الكرة الأرضية قابل للاستهلاك حتى 10 آلاف كيلو.

وأضاف في مداخلة على قناة “الإخبارية”: أي شركة على مستوى الكرة الأرضية ليس فيها زيت قابل للاستهلاك حتى 10 آلاف كيلو”.

وتابع: “ما يحدث هو اجتهادات من الشركات، اللي حاصل عشوائيات، وأتحدى أن تكتب أي شركة على منتجها (قابل للاستهلاك حتى 10 آلاف كيلو”.

وظائف زيت السيارات

يقوم الزيت بعدة وظائف وعند تأخر تغييره قد تتغير خواصه ولا يتمكن من تأديتها بشكل سليم.

الدور الأهم للزيت هو منع احتكاك أجزاء المحرك ببعضها البعض وعندما يتم السير به لفترة أطول من الموصى بها، تقل لزوجته ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تآكل بعض المكونات وإتلاف المحرك.

كما يقوم الزيت بامتصاص جزء كبير من الحرارة الناتجة عن عمل المحرك، ومع تأثر حالته قد ينعكس ذلك عبر ارتفاع درجة حرارة المحرك، ويمثل ذلك خطورة بالغة على أهم مكوناته.

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