«بوليتكو»: واشنطن قررت تسليم حلف الناتو هذا السلاح النووي الخطير

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كشفت صحيفة بوليتكو، أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت تسريع خططها لتسليم قنبلة نووية من طراز «B61-12» إلى حلف شمال الأطلسي الـ «ناتو».

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن واشنطن قررت تسريع خططها بشأن تسليم القنبلة النووية الخطيرة إلى الحلف في ديسمبر الأول المقبل.

وأوضحت أن مسؤولين أمريكيين تحدثوا في اجتماع مغلق لـ «ناتو» في بروكسل أن تسليم القنبلة المطورة كان من المقرر أن يتم في ربيع عام 2023، وتم تقديم الموعد إلى آخر هذا العام.

النقاش بشأن القنابل النووية في برقية دبلوماسية

وحسب وكالة «الأناضول»، فقد ورد النقاش بشأن القنابل النووية في برقية دبلوماسية خاصة لصناع السياسات الأمريكان لاطلاعهم على ما تم نقاشه في اجتماع بروكسل.

إطالة عمر القنبلة لمدة 20 عامًا

وكانت الولايات المتحدة، اختبرت هذا النوع من القنابل في مطلع شهر يوليو 2015، في حين بدأت إنتاج النوع المطور منها في ديسمبر 2021، بهدف إطالة عمر القنبلة لمدة 20 عامًا على الأقل.

روسيا للردع الاستراتيجي تبدأ بمناورات نووية

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا، بدء قواتها للردع الاستراتيجي مناورات بالأسلحة النووية، تابعها الرئيس فلاديمير بوتين عبر الوسط الافتراضي.

وفي بيان له، أشار الكرملين إلى أن المناورات شملت إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات من قاعدة بليسيتسك الفضائية وصاروخ «سينيفا» من بحر بارنتس في تدريبات على هجمات معادية محتملة.

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