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جامعة نجران تعلن عن وظائف شاغرة بنظام العقود.. 4 شروط للتقديم
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جامعة نجران تعلن عن وظائف شاغرة بنظام العقود.. 4 شروط للتقديم

جامعة نجران تعلن عن وظائف شاغرة بنظام العقود.. 4 شروط للتقديم

جامعة نجران تعلن عن وظائف شاغرة بنظام العقود.. 4 شروط للتقديم
٠٧:٢١:٠٣ م، الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت جامعة نجران حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بنظام عقود التعاون للفصلين الثاني والثالث من العام الجامعي الجاري 1444هـ لحملة الماجستير للتدريس في تخصصات “التمريض بنجران للرجال، واللغة الإنجليزية بالكلية التطبيقية بمحافظة شرورة للرجال والنساء”.

وحددت الجامعة يوم الأحد المقبل موعداً لاستقبال الطلبات عبر البريد الإلكتروني NURSING@nud.edu.sa، للمتقدمين على تخصص التمريض، وللمتقدمين على تخصص اللغة الإنجليزية عبر البريد الإلكتروني APPLED_SHW@nud.edu.sa .

شروط التقدم

واشترطت الجامعة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حاصلاً على المؤهل المطلوب من جامعة سعودية أو جامعة خارجية معترف بها وأن لا يقل تقديره عن جيد جدًا.

3- إحضار معادلة الشهادة إضافةً إلى شهادة تصنيف الهيئة السعودية لتخصص التمريض سارية المفعول.

4- موافقة جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي والخاص وكذلك تحقيق المتقدم لشروط الكلية، على أن تكون الاستعانة بالخدمات لمدة فصلين دراسيين.

ودعت الجامعة المتقدمين إلى إرفاق صورة مصدقة من المؤهل المطلوب، وصورة معتمدة من معادلة الشهادة الخارجية، إضافةً إلى صورة الخبرات الأكاديمية، والهوية الوطنية، وكذلك مطابقة التخصص في المؤهل العلمي ونظام الدراسة لما هو معلن.

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