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القبض على مواطن بحوزته 263 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بضمد
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القبض على مواطن بحوزته 263 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بضمد

القبض على مواطن بحوزته 263 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بضمد

القبض على مواطن بحوزته 263 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بضمد
٠٧:٢٠:٣٨ م، الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت دوريات شرطة محافظة ضمد بمنطقة جازان، أنها تمكنت من القبض على مواطن بحوزته 263 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

ضبط 29 مخالفًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص

في الوقت نفسه، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 29 مخالفًا لاستغلالهم الرواسب بنهل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد/ عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط:

–  (39) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها:

1 –  (9) مواطنين.

2 – (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية.

3 – (5) مقيمين من الجنسية الهندية.

4 – مقيمان من الجنسية اليمنية.

5 – مقيمان من الجنسية البنجلاديشية.

6 – مقيمان من الجنسية السودانية.

7 – (3) مقيمين من الجنسيات المصرية والفلبينية والنيبالية.

وأكد العقيد العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مطالبًا الجميع بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
الأمن البيئي الإجراءات النظامية تجريف التربة جازان ضمد نبات القات

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