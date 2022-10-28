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ارتفاع عدد جامعات المملكة المدرجة في تصنيف التايمز للتخصصات إلى 21
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ارتفاع عدد جامعات المملكة المدرجة في تصنيف التايمز للتخصصات إلى 21

ارتفاع عدد جامعات المملكة المدرجة في تصنيف التايمز للتخصصات إلى 21

ارتفاع عدد جامعات المملكة المدرجة في تصنيف التايمز للتخصصات إلى 21
٠٧:٠٥:٠٦ م، الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

ارتفع عدد الجامعات السعودية في تصنيف التايمز للتخصصات إلى 21 جامعة سعودية مقارنةً بـ 6 جامعات في عام 2019، وذلك في النسخة الأخيرة من التصنيف للعام 2023.

وتمايزت الجامعات السعودية في 10 تخصصات رئيسة من بين 11 تخصصاً يتم تصنيف الجامعات العالمية فيها، حيث حصلت جامعات المملكة على عدد من المراكز المميزة، من بينها المركز 47 عالمياً في العلوم الفيزيائية والمركز 56 عالمياً في علوم الحاسب والمركز 57 عالمياً في الهندسة، كما جاء التخصص السريري والصحي الأعلى بتصنيف 19 جامعة سعودية، وتخصصا الهندسة والعلوم الفيزيائية بتصنيف 18 جامعة سعودية في كليهما.

وتؤكد هذه المنجزات الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة والجهود المبذولة؛ سعياً لتحقيق رؤية 2030، والوصول إلى ريادة المملكة في المجالات الحيوية كصحة الإنسان والطاقة والصناعة وغيرها من المجالات.

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21 من جامعات المملكة في النسخة الأخيرة من تصنيف التايمز

الكلمات الدلالية:
العلوم الفيزيائية الهندسة تصنيف التايمز للتخصصات جامعات المملكة علوم الحاسب

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