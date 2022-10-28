الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
رابط التقديم.. الهيئة الملكية تطرح عددًا من الوظائف للعمل في عدة مدن
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رابط التقديم.. الهيئة الملكية تطرح عددًا من الوظائف للعمل في عدة مدن

رابط التقديم.. الهيئة الملكية تطرح عددًا من الوظائف للعمل في عدة مدن

رابط التقديم.. الهيئة الملكية تطرح عددًا من الوظائف للعمل في عدة مدن
٠٦:٥١:٤٧ م، الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية، عن طرح وظائف شاغرة في عدّة مجالات، للعمل في عدّة مدن، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – طبيب مقيم – الطوارئ.

2 – أخصائي تمريض.

3 – طبيب مقيم – جراحة.

4 – طبيبة مقيمة – نساء / توليد.

5 – محاضر – إدارة سلاسل الإمدادات.

6 – مهندس أخصائي مرافق «هندسة الاتصالات».

7 – أستاذ مساعد «هندسه مدنية».

8 – محاضره – تصميم داخلي.

9 – محاضرة – موارد بشرية.

10 – محاضره – محاسبة.

11 – محاضر – هندسه ميكانيكيه «لحام».

12 – وغيرها …

* طريقة التقديم:

– أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف بدءاً من تاريخ 27 أكتوبر 2022م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

 

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