رابط التقديم.. الهيئة الملكية تطرح عددًا من الوظائف للعمل في عدة مدن

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أعلنت الهيئة الملكية، عن طرح وظائف شاغرة في عدّة مجالات، للعمل في عدّة مدن، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – طبيب مقيم – الطوارئ.

2 – أخصائي تمريض.

3 – طبيب مقيم – جراحة.

4 – طبيبة مقيمة – نساء / توليد.

5 – محاضر – إدارة سلاسل الإمدادات.

6 – مهندس أخصائي مرافق «هندسة الاتصالات».

7 – أستاذ مساعد «هندسه مدنية».

8 – محاضره – تصميم داخلي.

9 – محاضرة – موارد بشرية.

10 – محاضره – محاسبة.

11 – محاضر – هندسه ميكانيكيه «لحام».

12 – وغيرها …

* طريقة التقديم:

– أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف بدءاً من تاريخ 27 أكتوبر 2022م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).