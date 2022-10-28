رابط التقديم.. الهيئة الملكية تطرح عددًا من الوظائف للعمل في عدة مدن
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة الملكية، عن طرح وظائف شاغرة في عدّة مجالات، للعمل في عدّة مدن، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية:
1 – طبيب مقيم – الطوارئ.
2 – أخصائي تمريض.
3 – طبيب مقيم – جراحة.
4 – طبيبة مقيمة – نساء / توليد.
5 – محاضر – إدارة سلاسل الإمدادات.
6 – مهندس أخصائي مرافق «هندسة الاتصالات».
7 – أستاذ مساعد «هندسه مدنية».
8 – محاضره – تصميم داخلي.
9 – محاضرة – موارد بشرية.
10 – محاضره – محاسبة.
11 – محاضر – هندسه ميكانيكيه «لحام».
12 – وغيرها …
* طريقة التقديم:
– أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف بدءاً من تاريخ 27 أكتوبر 2022م.
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
– رابط التقديم – (اضغط هنا).