فريق طلابي بـ«هندسة رابغ» ينجح في ابتكار جهاز تنبيه البطاقات المسروقة

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نجح فريق طلابي من كلية الهندسة برابغ التابعة لجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، في ابتكار جهاز تنبيه البطاقات المسروقة، وقام بتنفيذ المشروع الطلاب: حسان مرجي السلمي وعبدالرحمن اللقماني ومروان مساعد البلادي وزياد زكي الغانمي وحسن علي الحازمي وذلك للتقليل من سرقة البطاقات البنكية.

وقال الطلاب إن الفكرة تساعد مستخدمي البطاقات البنكية بزيادة أمان البطاقات البنكية من خلال إضافة مهام لجهاز نقاط البيع لمعرفة وكشف السارق أثناء محاولته الشراء عبر البطاقات المسروقة، وربط كاميرا المحل بجهاز نقاط البيع لالتقاط صورة السارق عند تمريره البطاقة عبر الجهاز، وإرسال رسالة نصية لصاحب البطاقة لإفادته بموقع محاولة الشراء وصورة السارق، لإتاحة الإبلاغ عنه.

وأكدوا أن الابتكار يفيد في محاولة التقليل من السرقات المالية لدى مستخدمي البطاقات البنكية لزيادة الأمان أثناء الشراء بالبطاقات، ومعرفة مستخدم البطاقة أثناء عمليات الشراء بالتقاط صور تلقائية بسبب ربط الكاميرا بالجهاز، مشيرين إلى أن الابتكار صمم بهدف التقليل من سرقة البطاقات البنكية، بإضافة قائمة جديدة لتصنيف البطاقات المسروقة بدل تصنيف البطاقات أنها مفقودة، وربطها برمجيًا بأجهزة نقاط البيع لاكتشاف السارق أثناء محاولته الشراء بالبطاقة المسروقة، ومعرفة السارق بالتقاط صور له من خلال كاميرا المتجر المرتبطة برمجيًا مع الجهاز المبتكر.

الجهاز من الممكن استخدامه في نقاط البيع بالأماكن التجارية

وأضاف الطلاب أن هذا الجهاز من الممكن استخدامه في نقاط البيع بالأماكن التجارية لتقليل السرقات المالية بتفعيل خانة تبين أن البطاقة مسروقة، وإصدار صوت عالٍ لتنبيه صاحب المتجر بتعامله مع بطاقة بنكية مسروقة، وربط كاميرا المتجر بالجهاز لالتقاط الصور تلقائيًا لمعرفة هوية وتفاصيل السارق.

وأشاروا إلى أنهم شاركوا في معرض وراسو الدولي المقام في دولة بولندا، حيث يتضمن المعرض معايير تنافسية للتقييم، يتم فيها إعلان أفضل المشاريع المشاركة بين دول العالم، معربين عن شكرهم وتقديرهم لجميع منسوبي كلية الهندسة برابغ التابعة لجامعة الملك عبدالعزيز، ومركز الموهبة والإبداع بعمادة شؤون الطلاب، على بذل كافة الجهود لإنجاح هذا الابتكار وحصولهم على هذا الإنجاز الدولي.

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