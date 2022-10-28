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بعد اكتمال التعبئة.. روسيا تدفع بـ 82 ألف جندي إلى مناطق المعارك
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بعد اكتمال التعبئة.. روسيا تدفع بـ 82 ألف جندي إلى مناطق المعارك

بعد اكتمال التعبئة.. روسيا تدفع بـ 82 ألف جندي إلى مناطق المعارك

بعد اكتمال التعبئة.. روسيا تدفع بـ 82 ألف جندي إلى مناطق المعارك
٠٦:٤٢:١٧ م، الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويخو، أنه تم اكتمال تعبئة 300 ألفا من جنود الاحتياط.

وأكد الوزير أنه أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بانتهاء عملية التعبئة الجزية وإرسال 82 ألف من المجندين إلى مناطق المعارك.

يوتين: المحاولات الغربية لتدمير روسيا فشلت

فيما أصدر بوتين توجيهات لوزير الدفاع بالانتهاء في أسرع وقت من عملية تطوير القوات المسلحة الروسية، مؤكدًا أن المحاولات الغربية لتدمير الاقتصاد الروسي فشلت، مشيرًا إلى أن تزويد كوريا الجنوبية أوكرانيا بالأسلحة سيعمل على تدمير العلاقة مع سول.

العالم يواجه أخطر فترة منذ الحرب العالمية الثانية

وأكد أن الوضع الدولي محفوف بالمخاطر، وأن الجميع يواجه أخطر فترة منذ الحرب العالمية الثانية، وأن النظام العالمي الجديد يجب أن يقوم على القانون، لافتًا إلى أن روسيا تدافع عن حقها في الوجود في مواجهة الغرب.

البنتاجون: روسيا تشكل تهديدات خطيرة على أمريكا

من ناحية أخرى، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية أن واشنطن لديها معلومات تثبت أن روسيا حاولت الحصول على تكنولوجيا مضادة للأقمار الصناعية، مؤكدة أن روسيا تشكل تهديدات خطيرة على الولايات المتحدة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو قررت توقيف 70 سفينة أوكرانية في البحر الأسود لأنها لم تمتثل لقواعد الملاحة البحرية.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا اكتمال التعبئة البنتاجون التعبئة الجزية بوتين روسيا

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