كندا تفرض عقوبات على 35 شخصية روسية من بينهم قادة «غازبروم»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الكندية اليوم، فرض عقوبات على 35 شخصية روسية من بينهم مسؤولين في شركة غازبروم.

عقوبات جديدة تستهدف 34 صحفيًا وإعلاميًا روسيًا

يأتي هذا بعد أيام، من فرض كندا عقوبات جديدة استهدف 34 ممثلاً وكاتبًا ومقدمي برامج تلفزيونية روسية، إلى جانب شبكة تلفزيونية مملوكة للدولة تديرها وزارة الدفاع في البلاد، وذلك نشر معلومات مضللة ودعاية حول غزو أوكرانيا.

وأكدت وزارة الخارجية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعى لسنوات لتقويض وحدة أراضي أوكرانيا من خلال وسائل الإعلام الحكومية التي تردد أكاذيب ونقاط الحديث غير التاريخية بشأن ما يحدث بين روسيا وأكرانيا، حسب «العربية».

عقوبات على محطة تلفزيون زفيزدا المملوكة للدولة

وأوضحت الحكومة الكندية، أن محطة تلفزيون زفيزدا المملوكة للدولة، والتي تديرها وزارة الدفاع الروسية، هي الكيان المستهدف بسبب عمله في نشر معلومات مضللة عن الكرملين.

جدير بالذكر أن كندا فرضت عقوبات على 43 من القلة الروسية والنخب المالية وأفراد أسرهم و35 من كبار المسؤولين المدعومين من روسيا في خيرسون وزابوريزهيا ودونيتسك ولوجانسك.

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