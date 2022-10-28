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شاهد.. تساقط أمطار غزيرة وجريان السيول بجزر فرسان في جازان
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شاهد.. تساقط أمطار غزيرة وجريان السيول بجزر فرسان في جازان

شاهد.. تساقط أمطار غزيرة وجريان السيول بجزر فرسان في جازان

شاهد.. تساقط أمطار غزيرة وجريان السيول بجزر فرسان في جازان
٠٥:٥٢:٢٣ م، الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تساقطت كميات غزيرة من الأمطار التي أدت إلى جريان السيول والأودية في جزر فرسان بمنطقة جازان جنوب المملكة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت سيول جزر فرسان بعد تساقط الأمطار بغزارة على جازان.

سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة

في الوقت نفسه، نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, على محافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة والأجزاء المجاورة لها، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة السابعة مساءً.

رياح نشطة وسحب ممطرة على هذه المناطق

وصباح اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

استمرار الحالة المطرية خاصة على المرتفعات

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية، حيث تتعرض مناطق جنوب المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول والشعاب، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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الأرصاد الطقس الان جازان جزر فرسان خريطة الأمطار رياح نشطة

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