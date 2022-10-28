احتجاجات إيران.. ارتفاع أعداد القتلى لـ 253 بينهم 34 دون 18عامًا

تواصل – فريق التحرير:

كشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن عدد ضحايا الاحتجاجات في إيران ارتفع إلى ما لا يقل عن 253 شخصًا، بينهم 34 دون 18 عامًا.

هذه الإحصاءات من 21 محافظة

وأضافت المنظمة أن هذه الإحصاءات من 21 محافظة فقط، وكانت أعلى نسبة في عدد القتلى في محافظات بلوشستان ومازندران وطهران وكردستان وكيلان، على الترتيب.

الأمن يستخدم الرصاص الحي في الاحتجاجات

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فقد وثق مواطنون في زاهدان، جنوب شرقي إيران، مشاهد من استخدام الأمن للرصاص الحي في التعامل مع الاحتجاجات الواسعة في المدينة.

المتظاهرون في الشوارع بعد صلاة الجمعة

وفي زاهدان جنوب شرقي إيران، خرج المتظاهرون بعد صلاة الجمعة إلى الشوارع وهتفوا ضد «خامنئي» وقوات «الباسيج»، متهمين النظام بارتكاب مجزرة 30 سبتمبر الماضي.

قوات الأمن الإيرانية تطلق النار على المتظاهربن

وبالتزامن مع احتجاجات زاهدان خرجت مدينة سراوان وإيرانشهر في محافظة بلوشستان للتظاهر والاحتجاج، حيث قامت قوات الأمن الإيرانية بإطلاق النار على المحتجين في محاولة لتفريقهم.

سقوط قتلى وجرحى برصاص قوات الأمن

وأظهرت مقاطع فيديو سقوط قتلى وجرحى برصاص قوات الأمن الإيراني في مظاهرات مدينة زاهدان، حيث تظهر المقاطع قيام المواطنين بنقل القتلى والمصابين داخل مسجد في المدينة.

وأفادت وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية، بمقتل «باسيجي» يُدعى آرمان عليوردي بعد إصابته في احتجاجات أول من أمس الأربعاء، ببلدة إكياتان بطهران.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن بلاده بالتعاون مع دول أوروبية أخرى، ستستمر في معاقبة المزيد من المسؤولين الإيرانيين المتورطين في القمع، وذلك في إشارة إلى قمع المتظاهرين في تجمعات الذكری الأربعين لمقتل مهسا أميني.

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