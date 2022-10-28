وزارة الاستثمار: توقيع 11 اتفاقية مع شركات عالمية في مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” (فيديو وصور)

تواصل – واس:

وقعت وزارة الاستثمار اتفاقيتين مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة IBM الأمريكية للتكنولوجيا في اليوم الأخير من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته السادسة، حيث تهدف الاتفاقيتين إلى بناء وتطوير منظومة ذكاء اصطناعي في مدينة العلا.

كما وقعت الوزارة اتفاقية مع شركة التكنولوجيا البرازيلية Ocellott، تهدف إلى التعاون لتطوير نظام بطارية دفع مبتكر للمشاريع المستقبلية للسيارات الكهربائية، وبذلك يبلغ إجمالي الاتفاقيات الاستثمارية الموقعة مع شركات عالمية رائدة 11 اتفاقية في قطاعات الفضاء والتقنية الحيوية والتعليم وغيرها من القطاعات، مما يدل على الثقة المتنامية في المملكة كوجهة استثمارية عالمية.

وشارك معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح في عدد من جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، ناقش خلالها عدداً من الموضوعات الاقتصادية والاستثمارية العالمية بحضور ومشاركة القادة الحكوميين وكبار المديرين التنفيذيين وغيرهم من الخبراء من جميع أنحاء العالم.

المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية

وخلال جلسات المؤتمر، جرى تسليط الضوء على المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، وهي إحدى الركائز الأساسية في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تهدف لجذب الاستثمارات في سلاسل الإمداد في القطاعات الاستراتيجية التي تتمتع فيها المملكة بميزة تنافسية ستؤدي إلى تقدم المملكة لمراتب متقدمة بين الأسواق العالمية لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصاداً عالمياً بحلول 2030م, وستمكن المستثمرين المحليين والعالميين من إنشاء سلاسل إمداد منخفضة المخاطر والتكلفة والكربون للاستفادة من الموارد الطبيعية للمملكة والبنية التحتية اللوجستية القوية والإمكانيات غير المستغلة.

جذب 10 مليارات دولار من الاستثمارات

وتهدف المبادرة في مرحلة إطلاقها إلى جذب أكثر من 10 مليارات دولار من الاستثمارات الصناعية والخدمية في سلاسل التوريد العالمية إلى المملكة خلال أول عامين.

وخلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، شاركت الوزارة في عددٍ من الجلسات الحوارية على مدى الثلاثة أيام من قبل ممثلين الوزارة، حيث ناقشت المشرف العام لقطاع التقنية الحيوية والدواء الدكتورة سارة الثاري، مع المتحدثين، أحدث تطورات التقنية الحيوية التي تغذي مجال الابتكار في كل من الطب الوقائي والطب الدقيق وذلك خلال جلسة حوارية تحت عنوان “هل يمكن للتطورات الطبية والتقنية أن تساهم في شفاء الأمراض حول العالم؟”.

ومثل وزارة الاستثمار في جلسة حوارية بعنوان “تخطي الأزمات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية”، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية أسعد الجموعي، وتناولت الجلسة الحوارية الإجابة عن العديد من الاسئلة المتعلقة بسلاسل الإمداد ومنها كيف ستؤدي الأزمات التي تتعرض لها سلاسل الإمداد إلى تعطيل نمو الاقتصاد العالمي؟ وماهي أفضل الحلول المطروحة؟

وفي الختام خلال المشاركة في جلسة روشن التي تضمنت المواضيع المتعلقة بالاستدامة الاقتصادية وسلاسل الإمداد والمشاريع الطموحة، فقد ناقش المدير العام للقطاع العقاري في وزارة الاستثمار فهد الهاشم، سلاسل الإمداد المقيدة وكيفية استجابة الشركات والحكومات لها.

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