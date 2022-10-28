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السفير بخاري يؤكد التزام المملكة بدعم لبنان وعدم التدخل في شؤونه
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السفير بخاري يؤكد التزام المملكة بدعم لبنان وعدم التدخل في شؤونه

السفير بخاري يؤكد التزام المملكة بدعم لبنان وعدم التدخل في شؤونه

السفير بخاري يؤكد التزام المملكة بدعم لبنان وعدم التدخل في شؤونه
٠٥:٥٦:١٦ م، الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال سفير المملكة لدى لبنان، وليد بخاري، إن المملكة تُثبت دومًا مدى التزامها بدعم الدولة اللبنانية واحترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأوضح “بخاري” عبر حسابه بـ”تويتر” أن “السعودية تثبت دوماً مدى التزامها بذلك “رغم كل محاولات التحريض والتشويه لدورها الإيجابي”.

وقبل أيام، غرّد “بخاري” عن لبنان قائلاً في حسابه الشخصي على تويتر: “وثيقةُ الوفاقِ الوطنيِّ عقدٌ مُلزمٌ لإرساءِ ركائزِ الكيانِ اللبنانيِّ التعدديِّ، والبديلُ عنهُ لن يكونَ ميثاقًا آخر بل تفكيكًا لعقدِ العيشِ المُشتركِ، وزوالِ الوطنِ الموحَّد، واستبدالهُ بكيانات لا تُشبهُ لُبنانَ الرسالةَ”.

لقاء “بخاري” بالرئيس اللبناني

كما التقى سفير خادم الحرمين بالرئيس اللبناني ميشيل عون بقصر بعبدا، مؤكدا حرص المملكة على وحدة لبنان وشعبه وعمقه العربي، انطلاقا من المبادئ الوطنية الميثاقية التي وردت في اتفاق الطائف الذي شكل قاعدة أساسية حمت لبنان وأمّنت الاستقرار فيه، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وشدد بخاري خلال اللقاء، على “أهمية إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها”، بحسب وسائل إعلام محلية.

ولفت السفير بخاري إلى أن الرئيس عون “أكد حرصه على تفعيل العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين”.

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