العالم في أسبوع.. المملكة تتصدر النمو الاقتصادي وكسوف جزئي للشمس وتعطل واتساب

تواصل – فريق التحرير:

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء على الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.

أولاً – المملكة

صدرت 3 أوامر ملكية مهمة أهمها إعفاء الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه، وتعيين الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ مساعداً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.

علاوة على تعيين صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود محافظاً للخرج بالمرتبة الممتازة.

نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم الجمعة، قرار وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني، الخاص بالموافقة على الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ما يعني بدء العمل بها.

وقبل أيام، أصدر وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرارًا بالموافقة على الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.

قال وزير الاقتصاد، فيصل الإبراهيم، إن المملكة أسرع دولة في النمو الاقتصادي للعام الجاري.

وأضاف خلال كلمته الثلاثاء الماضي، ضمن فعاليات النسخة السادسة من “مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار” المنعقدة في الرياض أن المملكة تقدم منطقة آمنة للاستثمار على المدى الطويل.

ثانيًا – الدولي

توقف تطبيق واتساب عن العمل بشكل مفاجئ حول العالم، فيما لم تعلن شركة “ميتا” المالكة للتطبيق حتى اللحظة عن سبب هذا التوقف.

واشتكي مستخدمو التطبيق من تعطل خدمة التراسل الفوري واتساب، بما في ذلك إيطاليا وبريطانيا ومصر وعدد آخر من الدول.

شهدت عدة دول عربية ومنها السعودية، كسوفًا جزئيًا للشمس، الثلاثاء الماضي، ولكن بنسب متفاوتة، حيث تُصلى الآن صلاة الكسوف في المسجد الحرام، وفي المسجد النبوي.

وبدأ الكسوف الجزئي للشمس أول ما بدأ في المملكة في القريات وطريف عند الساعة 01:02 ظهراً، ثم يبدأ ظل القمر يزحف ناحية الجنوب والجنوب الشرقي، وآخر موضع يصله الكسوف هو الوديعة عند الساعة 01:55م.

أعلن رئيس لجنة 1922 جراهام برادي، الاثنين، أن المشرع البريطاني من حزب المحافظين، ريشي سوناك، سيحل محل ليز تراس، كزعيم جديد لحزب المحافظين الحاكم ورئيس وزراء البلاد.

وذكرت الـ «CNN»، أن سوناك فاز بالسباق بعد انسحاب منافسته الوحيدة وزيرة الدفاع السابقة بيني موردونت من السباق، مؤكدة انتخاب ريشي سوناك زعيمًا لحزب المحافظين ورئيسًا للحكومة البريطانية.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، رسالة شديدة اللهجة لإيران تضمنت ضرورة وقف قتل المتظاهرين السلميين، قائلة: «أوقفوا قتل شعبكم».

وأشارت إلى أن العالم يراقب احتجاجات إيران، وشجاعة الشباب الإيرانيين وخاصة النساء اللواتي يدافعن عن حقوقهن الأساسية رغم الأخطار القائمة.

نددت منظمة العفو الدولية بستمرار قوات الأمن الإيرانية باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، بعد مقتل ثمانية أشخاص برصاص الأمن الإيراني.

واتهمت المنظمة الحقوقية بـ “استخدام غير قانوني للأسلحة النارية”، قائلة إن “قوات الأمن الإيرانية قتلت ثمانية أشخاص على الأقل منذ الليلة الفائتة”.

قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن المجلس قرر أن يعطي أوكرانيا صفة بلد مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ويسعى زعماء الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز دعمهم لأوكرانيا بعد أن حذر الرئيس فولوديمير زيلينسكي من أن روسيا تحاول إثارة هجرة جماعية للاجئين، من خلال تدمير البنية التحتية للطاقة في بلاده التي دمرتها الحرب.

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