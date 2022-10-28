تنبيه عاجل من الزكاة والضريبة بخصوص إقرارات مكلفي الحسابات

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أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لمكلفي الحسابات التقدم بطلب تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7 رجب 1440هـ على السنوات المالية التي تبدأ قبل 1 يناير 2019م.

وهذا الإجراء يمكن المكلفين المنطبق عليهم القرار الاستفادة من الأحكام الشاملة التي أشارت لها اللائحة التنفيذية في احتساب الزكاة.

شروط قبول طلب المكلف

وحددت الهيئة عددًا من الشروط لقبول طلب المكلف للاستفادة من أحكام اللائحة، يأتي من أبرزها تقديم المكلف طلب للهيئة خلال (60) يومًا من تاريخ صدور القرار.

ومن بين الشروط، أن يرفق بطلبه إقرارًا زكويًا وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7 رجب 1440هـ.

وكذلك ألا يعدل المكلف بعد سريان القرار إقراره المرتبط بالسنة المالية محل التطبيق، وألا يكون قرار الهيئة المرتبط بالسنة المالية محل التطبيق محصنًا بمضي المدة النظامية للاعتراض، أو صدر به قرار أو حكم نهائي واجب النفاذ.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها تسعى من خلال هذا القرار إلى دعم المكلفين ومساعدتهم على أداء التزاماتهم الزكوية، مؤكدةً أن القرار سيُسهم في التيسير على المكلفين في جميع تعاملاتهم، ويعالج التحديات التي قد تواجههم.

كما دعت الهيئة مكلفيها إلى الاطلاع على تفاصيل القرار، وذلك من خلال الاطلاع على الدليل الإرشادي المبسط، المتاح عبر موقعها الإلكتروني.

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