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الطب الوقائي: الإصابة بالإنفلونزا الموسمية مع كورونا تؤدي للوفاة

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الطب الوقائي: الإصابة بالإنفلونزا الموسمية مع كورونا تؤدي للوفاة

الطب الوقائي: الإصابة بالإنفلونزا الموسمية مع كورونا تؤدي للوفاة

الطب الوقائي: الإصابة بالإنفلونزا الموسمية مع كورونا تؤدي للوفاة
٠٤:٤٢:١٨ م، الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت رئيسة مجلس الطب الوقائي في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الدكتورة رجاء الردادي، أن تزامن الإصابة بالإنفلونزا الموسمية مع كورونا تؤدي للوفاة.

وأضافت في تصريحات لفضائية “الإخبارية”، أن الإصابات بالإنفلونزا الموسمية تزايدت هذا العام بسبب نسيان الذاكرة المناعية لموضوع الإنفلونزا والانشغال بكورونا.

ومؤخرًا، أعلنت وزارة الصحة أن الإنفلونزا الموسمية تسبب عددًا من المضاعفات أهمها، التهاب الرئتين، التهاب الشعب الهوائية، التهاب الأذن، تسمم الدم، والوفاة.

أعراض الإنفلونزا الموسمية

وأوضحت  أن أعراض الإنفلونزا الموسمية تتمثل في:

1 –  رجفة وتعرق.

2 – صداع.

3 – التهاب الحلق.

4 – سعال مستمر .

5 – وألم العضلات.

6 – جفاف وسيلان الأنف.

7 – وارتفاع درجة الحرارة أكثر من 38 درجة.

وفي وقت سابق، أطلقت الوزارة حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار “اللحظة اللي ما تتمناها”، وتستهدف الفئات الأكثر تأثرًا بها مثل:

1 –  الحوامل.

2 – كبار السن.

3 – عامة أفراد المجتمع.

4 -العاملين بالقطاع الصحي.

5 – المصابين بنقص المناعة.

6 – وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكدت أن التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية تُذكر، وأثبت فعاليته لسنين طويلة في جميع دول العالم، وأنه يمكن الوقاية من المرض من خلال الحصول على اللقاح، وضرورة ارتداء الكمامة، وغسل اليدين جيدًا، وتجنُب ملامسة العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس أوالسُعال، والحرص على نظافة المكان.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنها تسعى من خلال هذه الحملة إلى زيادة عدد المطعمين، وخفض معدل المصابين، وعدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

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الكلمات الدلالية:
إصابات كورونا الإنفلونزا الموسمية كورونا وفيات كورونا

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