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لأول مرة .. أوكرانيا تكشف عن خطتها لاستيراد الطاقة من أوروبا

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لأول مرة .. أوكرانيا تكشف عن خطتها لاستيراد الطاقة من أوروبا

لأول مرة .. أوكرانيا تكشف عن خطتها لاستيراد الطاقة من أوروبا

لأول مرة .. أوكرانيا تكشف عن خطتها لاستيراد الطاقة من أوروبا
٠٤:٣٤:٤٢ م، الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت أوكرانيا إنها بدأت استيراد الطاقة من عدة دول في الاتحاد الأوروبي لأول مرة، بسبب الضربات الروسية التي دمرت البنية التحتية للطاقة في البلاد، وفقًا لـ “سكاي نيوز”.

واستوردت شركة الطاقة الأوكرانية، إحدى أكبر موردي الطاقة في البلاد، الكهرباء بسعة 1 ميغاواط من سلوفاكيا في مرحلة اختبار أولية.

روسيا تشن أكثر من 300 هجوم على محطات توليد الكهرباء

ومنذ العاشر من أكتوبر، شنت روسيا أكثر من 300 هجوم على محطات توليد الكهرباء في أوكرانيا، مما ألحق أضرارًا بنحو ثلث قدرة البلاد على إنتاج الكهرباء.

وكانت أوكرانيا، قد كشفت الخميس، حجم الضرر الناجم عن الضربات الروسية التي استهدفت البنية التحتية للكهرباء الليلة الماضية.

وقال حاكم منطقة كييف، إن المنطقة، بما في ذلك العاصمة الأوكرانية نفسها، تواجه عجزًا بنسبة 30 بالمئة في طاقة توليد الكهرباء التي تحتاجها بعد ضربات روسية استهدفت البنية التحتية للكهرباء الليلة الماضية.

من جهته، أفاد الحاكم العسكري لاقليم كييف اولكسي كوليبا في فيديو على تليجرام: “دمر العدو الليلة الماضية منشآت البنية التحتية للطاقة في منطقتنا. تم تعطيل عدد من المرافق الحيوية”.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الاتحاد الأوروبي روسيا محطات الطاقة محطات الطاقة الأوكرانية

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