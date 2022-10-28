عاجل.. نقل زوج نانسي بيلوسي إلى المستشفى بعد اقتحام منزلهما

تواصل – فريق التحرير:

تعرض زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لاعتداء بعد اقتحام منزلهما في سان فرانسيسكو.

وبحسب وسائل إعلام دولية، فقد نقل زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى المستشفى جراء الاعتداء على منزله واعتقال المهاجم.

وأصدر مكتب بيلوسي بيانًا قال فيه: إن المعتدي اقتحم المنزل صباحًا”، وان الشرطة ألقت القبض عليه وتحقق في دوافعه، مضيفًا أن بيلوسي لم تكن موجودة في المنزل.

نانسي بيلوسي تتهم إيران بتزويد روسيا بالطائرات المسيرة

وفي تصريحات سابقة، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن إيران بتزويدها روسيا طائرات مسيرة لاستخدامها ضد أهداف في أوكرانيا تجعل العالم أقل أمانا.

وأضافت بيلوسي بعد لقائها رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش “أعتقد أن إيران ترتكب خطأ فادحًا.

“علينا في المقام الأول أن نكون قادرين على مواجهة الطائرات المسيرة، فهي تقنية خطيرة ولا بد من وقفها”.

ووصلت بيلوسي إلى زغرب يوم الاثنين لحضور منتدى يهدف إلى دعم استقلال أوكرانيا وعودة شبه جزيرة القرم إلى كييف.

وقالت بيلوسي “نحاول منذ فترة الآن التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران حتى نتمكن من جعل العالم أكثر أمانا، والآن يقومون بمساعدة الروس ويجعلون العالم أقل أمانا”.