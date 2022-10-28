اكتشاف حقنة دوائية تعمل على فقدان 10% من الوزن في بضعة شهور

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اكتشف علماء حقنة دوائية يمكن أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن على خسارة ما يقرب من 10% من وزن أجسامهم في غضون بضعة أشهر فقط.

وقال العلماء إن الحقنة تسيطر على نظام ضبط الشهية لدى المريض، ما يجعله يشعر بالشبع، ويمكن إعطاؤها للعديد من المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن.

إنتاج شركة ألمانية دانماركية

ووفق صحيفة “الديلي ميل”، فإن يجب أن تتخطى الحقنة المعروفة باسم BI456906، المزيد من العقبات قبل الموافقة عليه، وهي من إنتاج شركة ألمانية دانماركية.

وقالت الصحيفة إن باحثين أمريكيين اختبروا الحقنة على 400 مريض في الخمسينات من عمرهم. وكان وزن واحدهم (97 كلجم) في المتوسط، وبعد أربعة أشهر، خسر أولئك الذين أعطوا أعلى جرعة ما يقرب من 9% من وزن الجسم، أي ما يعادل 5 أرطال (8.6 كغم).

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