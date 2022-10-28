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خطيب المسجد النبوي: وسائل التواصل الاجتماعي تشكل خطرًا على أفكار مرتاديها (فيديو)
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خطيب المسجد النبوي: وسائل التواصل الاجتماعي تشكل خطرًا على أفكار مرتاديها (فيديو)

خطيب المسجد النبوي: وسائل التواصل الاجتماعي تشكل خطرًا على أفكار مرتاديها (فيديو)

خطيب المسجد النبوي: وسائل التواصل الاجتماعي تشكل خطرًا على أفكار مرتاديها (فيديو)
٠٣:٤٧:٥١ م، الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي، من مخاطر المجالس الافتراضية التي تبث عبر منصات التواصل الاجتماعي وما تشكله من خطر على أفكار مرتاديها، والإيقاع بالناشئة عبر أساليب تزرع الفتنة والعصبية الجاهلية والإلحاد وتنشر الأهواء المضللة وتنشر الفكر المنحرف والسلوك الشاذ وتستهدف العقيدة وتفتت لحمة المجتمع والترابط الأسري.

الإسلام أعطى كل ذي حق حقه

وأوضح “الثبيتي “أن الإسلام أعطى كل ذي حق حقه، وجعل للجلوس على الطرقات آداب تشمل ادب الطريق وأدب الاجتماع وأدب الحق المشترك، ومن ضروب الجلوس على الطرقات المجالس الافتراضية عبر شبكات التواصل الاجتماعية التي برزت في عصرنا الحاضر، وقد تجاوزت الحدود، واخترقت الحصون، وتفجر تأثيرها، لكل أناس فيها مشربهم، تستقى منها الأخبار، وفي ساحاتها يتواصلون، وفي ردهات غرفها يتداول المتحاورون الأفكار، وتوطدت علاقة بعضهم بهذه الوسائط حتى بلغت حد الإدمان”.

وأضاف “أصبح الفرد يشعر بأنه  لا وجود له إلا بها، ولا يطيب عيشه إلا من خلالها، فنسي المرء ذاته، وفترت الوشائج الاجتماعية والروابط الأسرية، والأنكى التقصير في حق الخالق مسدي النعم، قال الله تعالى: «ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون».

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