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جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن عن 653 وظيفة شاغرة
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جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن عن 653 وظيفة شاغرة

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن عن 653 وظيفة شاغرة

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن عن 653 وظيفة شاغرة
٠٣:٥١:٠٣ م، الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عن فتح باب التوظيف والإحلال لـ 653 وظيفة صحية رسمية ووظائف برنامج التشغيل الذاتي للخدمات الصحية بالجامعة.

ووفق الجامعة، فإن شغل الوظائف سيكون عن طريق المسابقة الوظيفية العامة، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للجامعة فقط www.iau.edu.sa.

وأوضحَت الجامعة أن فترة التقديم على الوظائف 10 أيام؛ ابتداءً من يوم الأحد المقبل 1444/04/05هـ الموافق 2022/10/30م.

الشروط المطلوبة

وبيت أن من شروط الالتحاق بهذه الوظائف، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية حاصلاً على المؤهل المطلوب للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم، إرفاق إثبات المعادلة من الوزارة، حاصلاً على شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اجتاز الاختبار العلمي الذي يجريه القسم المختص للترشح للمقابلة الشخصية، اجتياز المقابلة الشخصية.

وأشارت إلى أن التقديم على هذه الوظائف لا يعتبر ترشيحاً نهائياً، مؤكدةً على المتقدم الاطلاع على قائمة الوظائف المتوفرة وتحديد التخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي يحملها، وبعد تحديد الوظيفة المناسبة له يتقدم على الوظيفة بتعبئة النموذج المخصص لذلك من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.

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