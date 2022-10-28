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ارتفاع عدد ضحايا العاصفة الاستوائية في الفلبين إلى 31 قتيلاً
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ارتفاع عدد ضحايا العاصفة الاستوائية في الفلبين إلى 31 قتيلاً

ارتفاع عدد ضحايا العاصفة الاستوائية في الفلبين إلى 31 قتيلاً

ارتفاع عدد ضحايا العاصفة الاستوائية في الفلبين إلى 31 قتيلاً
٠٣:٤٨:٢٥ م، الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

ارتفعت حصيلة الوفيات الناتجة عن الفيضانات والانهيارات الأرضية إثر العاصفة الاستوائية التي اجتاحت جنوب الفلبين إلى 31 شخصًا.

الإبلاغ عن سقوط الضحايا في 3 مدن مختلفة

وقال وزير الداخلية في منطقة بانجسامورو المتمتعة بالحكم الذاتي نجيب سيناريمبو: “إنه تم الإبلاغ عن سقوط الضحايا في ثلاث مدن بمقاطعة ماجوينداناو، على بعد 975 كيلومترًا جنوب العاصمة مانيلا”، مشيرا إلى أن نحو 67 ألف شخص تضرروا من الفيضانات والانهيارات الأرضية.
وكانت حصيلة أولية قد أُعلِنت في وقت سابق اليوم عن مصرع 13 شخصًا على الأقل إثر الفيضانات والانزلاقات الأرضية.

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