اليابان تكشف عن حزمة إنفاق ضخمة لمواجهة التضخم المتزايد في البلاد

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كشف فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني عن تخصيص حزمة إنفاق لتحفيز الاقتصاد بقيمة 260 مليار دولار لمواجهة التضخم، بعدما أقرت الحكومة موازنة إضافية لتمويل جزء من الإجراءات الرامية لتخفيف حدة الأزمة.

وقال كيشيدا للصحافيين إن الحكومة تأمل أن الإنفاق خلال العام المالي البالغ 29 تريليون ين سيرتفع إلى 72 تريليونًا عند أخذ استثمارات القطاع الخاص بعين الاعتبار.

أفادت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليوم بارتفاع إجمالي أسعار المستهلك في منطقة العاصمة طوكيو بنسبة 3.5 في المئة على أساس سنوي، في أكتوبر الجاري.

وأبقى بنك اليابان “البنك المركزي” على حافز سياسته النقدية الواسعة دون تغيير اليوم، متحديًا الموقف العالمي للتقشف النقدي وحافظ على توجيهه حول معدل الفائدة، رغم ضعف الين.

مجلس السياسة النقدية يقرر الحفاظ على معدل فائدة سلبي

وقرر مجلس السياسة النقدية، برئاسة هاروهيكو كورودا، محافظ البنك المركزي بالإجماع، الحفاظ على معدل فائدة سلبي، وهو 0.1 في المئة، على الحسابات الجارية، التي تحتفظ بها المؤسسات المالية في البنك المركزي.

وانخفض الين اليوم مع‭‭ ‬‬تمسك بنك اليابان بسياسات التيسير النقدي، بينما حاول الدولار التعافي من خسائر مني بها مطلع الأسبوع على خلفية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيلمح إلى تباطؤ وتيرته في رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الدولار في أحدث التعاملات 0.8 في المئة مقابل الين إلى 147.43 بعدما أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل ثابتة دون تغيير عند 0.1 في المئة وتعهده بأن يظل عائد السندات لأجل عشرة أعوام عند 0 في المئة كما كان متوقعًا.

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