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الغذاء والدواء: 5 نصائح لشراء جهاز طبي منزلي آمن
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الغذاء والدواء: 5 نصائح لشراء جهاز طبي منزلي آمن

الغذاء والدواء: 5 نصائح لشراء جهاز طبي منزلي آمن

الغذاء والدواء: 5 نصائح لشراء جهاز طبي منزلي آمن
٠٣:٣٢:٤٩ م، الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت هيئة الغذاء والدواء باتباع 5 نصائح وتدابير خلال شراء الأجهزة المنزلية حتى تكون آمنة.

وفي إنفوجراف على حسابها بـ”تويتر”، قالت الهيئة إن بعض الأجهزة الطبية المنزلية يكون لها تاريخ صلاحية لاستخدامه، تأكد من وجودها وصلاحيتها عند الشراء.

5 نصائح لشراء جهاز طبي منزلي آمن

وأضافت أن هناك 5 تدابير لا بد من توخيها عند شراء أي جهاز طبي منزلي وهي:

1 – التأكد من أن البطاقة التعريفية المثبتة على الجهاز تتضمن تاريخ صلاحية.

2 – التأكد من وجود كتيب مرفق للإرشادات باللغة العربية للتعرف على كيفية استخدام الجهاز الطبي المنزلي.

3 – التأكد من حصول الأجهزة الطبية على إذن تسويق من الهيئة.

4 – التأكد من وجود ضمان للجهاز الطبي وتوافر خدمات ما بعد البيع.

5 -التأكد من احتواء البطاقة التعريفية للجهاز على معلومات الاتصال بمراكز المساعدة الفنية.

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الأجهزة المنزلية الغذاء والدواء جهاز منزلي جهاز منزلي آمن

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