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الصحة العالمية: لا دليل على أن سلالات أوميكرون ستكون أخطر
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الصحة العالمية: لا دليل على أن سلالات أوميكرون ستكون أخطر

الصحة العالمية: لا دليل على أن سلالات أوميكرون ستكون أخطر

الصحة العالمية: لا دليل على أن سلالات أوميكرون ستكون أخطر
٠٢:٤٩:٢٢ م، الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه لا دليل وبائي على أن السلالات الفرعية من أوميكرون ستكون ذات مخاطر أكبر.

جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الاستشارية العلمية المعنية بكوفيد 19 التابعة لمنظمة الصحة العالمية، لمناقشة تطور الفيروس ومتحورات.

ورأت المجموعة أنه استناداً إلى الأدلة المتاحة حاليًا فإن المتحورات الفرعية لأوميكرون لا تختلف كثيرًا عن بعضها البعض.

وبينت أن المنظمة تقوم بإعادة التقييم بانتظام وستعلن على الفور عن اَي تطور يستدعي التغيير في إستراتيجيات الصحة العامة.

سلالات XBB

وأكدت المجموعة أنه لا يوجد حتى الآن دليل وبائي على أن السلالات الفرعية من أوميكرون ستكون ذات مخاطر أكبر، حاثة على مواصلة الجهود المختبرية واسعة النطاق والمنهجية للكشف السريع عن اَي تطورات واتخاذ القرارات بسرعة.

وأكدت المنظمة أنها ستواصل مراقبة سلالات XBB و BQ1 عن كثب كجزء من أوميكرون ، داعية البلدان لتوخي اليقظة ورصد التسلسلات والابلاغ عنها ، فضلًا عن إجراء تحليلات مستقلة ومقارنة خطوط أوميكرون الفرعية المختلفة .

 

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الكلمات الدلالية:
أوميكرون الصحة العالمية متحورات أوميكرون منظمة الصحة العالمية

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