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المرور يكشف عن 4 خطوات للقيادة الآمنة
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المرور يكشف عن 4 خطوات للقيادة الآمنة

المرور يكشف عن 4 خطوات للقيادة الآمنة

المرور يكشف عن 4 خطوات للقيادة الآمنة
٠٢:٥١:١٦ م، الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف “المرور السعودي” عن 4 خطوات للقيادة الآمنة؛ حيث يجب الالتزام بالمسار المحدد، واستخدام الإشارات التنبيهية عند الانتقال منه.

وأضافت أنه يجب على قائد المركبة قبل الانتقال من مسار لمسار آخر اتباع عدة خطوات وهي كالتالي:

1 – إعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية حركته بوقت كاف.

2 – عدم وجود إشارات تمنع الانتقال للمسار المراد الانتقال له.

3 – التأكد من إمكانية ذلك دون تعريض نفسه أو غيره من مستخدمي الطريق للخطر.

4 – التأكد من خلو المسار الآخر من المركبات.

تحذير لملاك السيارات من مغادرة مركباتهم

كانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت عبر حسابها الرسمي على تويتر، عن تحذيرها لملاك السيارات من مغادرة سياراتهم وتركها في وضع التشغيل.

وأضافت على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: احرص على التأكد من إطفاء محرك مركبتك وإغلاقها جيدًا عند النزول منها .

وأكدت أن هذا الفعل والذي يرتكبه بعض قائدي السيارات يعد من السلوكيات الخاطئة التي تستوجب مخالفة مرورية.

وأوضحت أنه وفقًا لجدول المخالفات رقم 1، فإن غرامة عقوبة ترك السيارة في وضع التشغيل بعد مغادرتها تتراوح قيمتها ما بين 100 ريال و150 ريالاً.

يُذكر أنه في وقت سابق، حذر المرور قائدي السيارات من عدم التقيد بترك مسافة آمنة بين المركبات لتفادي الوقوع في الحوادث المرورية.

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القيادة الآمنة المرور المرور السعودي خطوات القيادة الآمنة

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