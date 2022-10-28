خدمة اليوم.. 6 خطوات للتقديم على منحة دراسية حكومية

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام الخطوات الخاصة للتقديم على منحة دراسية حكومية. حيث تتيح هذه الخدمة للطلاب السعوديين التقديم على المنح الدراسية التي تقدمها وزارة التعليم ومؤسساتها للدراسة في مؤسسات التعليم العالي السعودية الأهلية.

وفي حال موافقة الوزارة على طلب المنحة فان الوزارة تتكفل بدفع الرسوم الدراسية حسب كل تخصص معتمد سنويًا، وفق الشروط والضوابط ، وتستمر المنحة للطالب في حال الحصول على المعدل المطلوب للدخول في المنحة.

ويمكن إتمام الخدمة عبر 6 خطوات هي:

الخطوات

1-تقديم الطلب.

2-تدقيق الطلب من قبل الجامعة/الكلية.

3-ترشيح الطلب من قبل الجامعة/الكلية.

4-القبول من قبل وزارة التعليم العالي.

5-نتائج القبول تُعلن بعد استكمال المراحل السابقة.

6-لمعرفة حالة طلبك اضغط على حالة الطلب في حسابك.

المتطلبات

الحد الأدنى للمعدل 2.75/5 و أن يكون 1.75/4.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 00966114415555 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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