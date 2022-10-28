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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس الوزراء العراقي بمناسبة منح الثقة لحكومته من قبل البرلمان
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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس الوزراء العراقي بمناسبة منح الثقة لحكومته من قبل البرلمان

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس الوزراء العراقي بمناسبة منح الثقة لحكومته من قبل البرلمان

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس الوزراء العراقي بمناسبة منح الثقة لحكومته من قبل البرلمان
٠٢:٢٣:٥١ م، الجمعة، ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لدولة الأستاذ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق بمناسبة منح الثقة لحكومته من قبل البرلمان.

وقال الملك المفدى “بمناسبة منح الثقة لحكومتكم من قبل البرلمان العراقي، يسرنا أن نبعث لدولتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من التقدم والازدهار”.

كما بعث بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة لدولة الأستاذ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق بمناسبة منح الثقة لحكومته من قبل البرلمان.

وقال سمو ولي العهد: ” بمناسبة منح الثقة لحكومتكم من قبل البرلمان العراقي، يسرني أن أبعث لدولتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من التقدم والرقي”.

الكلمات الدلالية:
البرلمان العراقي خادم الحرمين ‫رئيس الوزراء العراقي منح الثقة لحكومة العراق ولي العهد

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